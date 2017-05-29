Макрон: ни одна важная международная проблема не может быть решена без участия РФ

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул значимость России в современном мире.

Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Ни одна важная проблема в мире не может быть решена без участия России. Нам обязательно следует обеспечить проведение совместных действий. Потому что если мы не создадим для этого необходимые условия, мы не сможет продвигаться вперед по важнейшим вопросам", - сказал Макрон.

"Если не будет открытого и искреннего диалога, пускай порой и сопровождающегося неприятными моментами, но диалога требовательного в отношении обеих сторон, то мы никогда не сможем продвинуться ни по сирийской, ни по украинской проблеме", - подчеркнул президент Франции.

Он высказал желание укрепить взаимодействие с Россией по Сирии. По словам Макрона, для выхода из кризиса в Сирии "необходимо искать инклюзивное политическое решение". Макрон также подчеркнул, что в ходе встречи "напомнил о том, какие были приоритеты Франции". "Я думаю, что мы можем работать по этим вопросам сообща", - сказал он.

Говоря о ситуации на Украине, президент Франции заявил, что Москва и Париж выступили за проведение в ближайшее время встречи в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина). "Мы подробно обсудили различные детали ситуации на Украине и реализацию минского процесса. Мы высказались за то, чтобы в ближайшее время был проведен обмен мнениями в "нормандском формате", - сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что необходимо и далее использовать именно этот формат переговоров. "Мы обменялись мнениями, и я высказал свое стремление, чтобы мы могли достичь в рамках реализации минских соглашений деэскалации этого конфликта и ликвидировали все его последствия для обеих сторон", - сказал он. Макрон также выступил за то, чтобы всем участникам нормандского формата был предоставлен доступ к подробному докладу ОБСЕ, "который содержит важные структурирующие данные по региону".

Новые санкции Запада против России могут быть обусловлены только эскалацией украинского конфликта, заявил также Макрон. "По данному вопросу я подтверждаю то, что уже говорил ранее: если понадобится, то санкции, возможно, будут усилены, но только в случае эскалации конфликта на Украине", - сказал он. Президент добавил, что "если произойдет деэскалация, то тогда и санкций не будет". "И я желаю, чтобы произошла именно деэскалация", - подчеркнул президент Франции.

Он поблагодарил Путина за визит во Францию. Переговоры лидеров продолжались 2 часа 45 минут. Путин и Макрон встречаются впервые. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций. Президент Франции считает, что диалог с главой РФ получился откровенным. "Это был первый обмен мнениями. На мой взгляд, он (диалог - прим. ТАСС) получился откровенным и очень открытым. Мы многое сказали друг другу", - сказал Макрон.