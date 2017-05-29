РФ и Франция намерены создать франко-российский гражданский форум

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Россия и Франция намерены создать гражданский форум, призванный наладить контакты между представителями экономических, научных кругов и молодежью двух стран. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы хотели бы, чтобы между представителями гражданского общества (России и Франции - прим. ТАСС) были более тесные связи, конструктивный диалог", - сказал он. Макрон отметил, что подобное взаимодействие уже существует между Германией и Россией. "Мы хотели бы пойти этим путем", - добавил французский президент.

По его словам крайне важно, чтобы молодежь, экономические и научные круги двух стран смогли организовать франко-российский гражданский форум, который, как ожидается, получит название "Диалог Трианона".