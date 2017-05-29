Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT

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ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон критически отозвался о деятельности российского информагентства Sputnik и телеканала RT в период предвыборной кампании в Пятой республике.
"У меня всегда были образцовые отношения с иностранными журналистами, но как политику мне следует четко сказать, что когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты - это работа органов по оказанию влияния. Именно Sputnik и RT были такими органами влияния в ходе предвыборной президентской кампании, они распространяли ложь как обо мне лично, так и о проводимой мною кампании", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Именно поэтому мною было принято решение, чтобы их представителям не предоставлялся доступ в мой предвыборный штаб. Все остальные журналисты, в том числе и российские действительно профессиональные журналисты имели доступ в мой предвыборный штаб", - сказал Макрон.
Он подчеркнул, что считает "очень серьезным, что какие-то иностранные органы СМИ, находящиеся неизвестно под чьим влиянием, осуществляли вмешательство (во внутренние дела страны), распространяя заведомую ложь во время демократически проводившейся предвыборной кампании".
"По данном вопросу я абсолютно не намерен ни в чем уступать. И хочу заявить, что и Sputnik, и RT вели себя не как органы прессы и журналисты, а как органы оказания влияния, органы пропаганды, причем лживой пропаганды", - подчеркнул президент Франции.