Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов

КИШИНЕВ, 29 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Пять дипломатов посольства Российской Федерации объявлены персонами нон грата в Молдавии.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анна Самсон, отказавшись назвать их имена.

"Документ находится на стадии изучения. Пока мы ничего не можем комментировать", - подтвердил это сообщение в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.

В марте нынешнего года ведомство передало в адрес посольства ноту, в которой сообщили, что молдавским чиновникам рекомендовано воздержаться от поездок в РФ. В ней говорилось, что молдавских чиновников якобы "останавливают на границе, допрашивают, обыскивают, они терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб". Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, госслужащим рекомендовано избегать поездок в Россию".

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип выразили уверенность, что ситуация вокруг проверок молдавских чиновников в России прояснится в кратчайшие сроки.

В прошлом году власти России неоднократно выражали озабоченность тем, что в Кишиневе регулярно задерживают российских журналистов и политологов, многим из которых запретили въезд в республику. Так, из Кишинева были депортированы съемочные группы телеканалов "Россия 24" и "Звезда", представители других российских СМИ. В качестве причин выдворения молдавские власти называли, в частности, отсутствие у репортеров аккредитации.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил такую практику, охарактеризовав ее как ненормальную.