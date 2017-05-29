Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов

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КИШИНЕВ, 29 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Пять дипломатов посольства Российской Федерации объявлены персонами нон грата в Молдавии.
Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анна Самсон, отказавшись назвать их имена.
"Документ находится на стадии изучения. Пока мы ничего не можем комментировать", - подтвердил это сообщение в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин.
Председатель парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип выразили уверенность, что ситуация вокруг проверок молдавских чиновников в России прояснится в кратчайшие сроки.
В прошлом году власти России неоднократно выражали озабоченность тем, что в Кишиневе регулярно задерживают российских журналистов и политологов, многим из которых запретили въезд в республику. Так, из Кишинева были депортированы съемочные группы телеканалов "Россия 24" и "Звезда", представители других российских СМИ. В качестве причин выдворения молдавские власти называли, в частности, отсутствие у репортеров аккредитации.
Президент Молдавии Игорь Додон осудил такую практику, охарактеризовав ее как ненормальную.