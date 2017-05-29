Президент Молдавии осудил решение о высылке пяти российских дипломатов

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение правительства, сформированного правящей коалицией проевропейских партий, объявить персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе.

"Я глубоко возмущен недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом. Это возмутительное решение правительства направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией. Понимаю, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентом Молдавии и Кремлем", - заявил Додон в беседе с корреспондентом. ТАСС.