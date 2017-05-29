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Президент Молдавии осудил решение о высылке пяти российских дипломатов

Международная панорама
29 мая, 19:39 UTC+3

Игорь Додон назвал эти действия правительства возмутительными

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Михаил Почуев/ТАСС

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение правительства, сформированного правящей коалицией проевропейских партий, объявить персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе.

"Я глубоко возмущен недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом. Это возмутительное решение правительства направлено против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией. Понимаю, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентом Молдавии и Кремлем", - заявил Додон в беседе с корреспондентом. ТАСС.

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