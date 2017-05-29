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Британская полиция устанавливает маршрут террориста из Манчестера в период с 18 по 22 мая

Международная панорама
29 мая, 20:17 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Полиция также опубликовала новую фотографию террориста, на которой он запечатлен с большим синим чемоданом

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ЛОНДОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская полиция выясняет маршрут передвижения террориста Салмана Абеди с 18 мая вплоть до дня, когда им был совершен теракт на стадионе в Манчестере. Об этом в понедельник информировал следователь антитеррористического подразделения полиции северо-западной Англии Расс Джексон.

"Мы продолжаем отслеживать последние перемещения Салмана Абеди, в особенности интересует его местонахождение в период между 18 и 22 мая", - сказал он. Полиция также опубликовала новую фотографию террориста, на которой он запечатлен с большим синим чемоданом, при этом было указано, что при осуществлении теракта он задействован не был.

22 мая в фойе крытого стадиона "Манчестер-Арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

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