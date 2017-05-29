Глава МИД Аргентины уходит в отставку

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра покидает свой пост. Об этом сообщил в понедельник президент республики Маурисио Макри.
"Она перестанет выполнять эту важную роль исключительно по личным причинам", - сказал он на пресс-конференции. По словам президента, экс-глава МИД уедет в Испанию, где живет ее семья.
Как сообщил председатель правительство Маркос Пенья, вместо Малькорры ведомство возглавит посол Аргентины во Франции Хорхе Фори.
До назначения министром иностранных дел Аргентины в декабре 2015 года 62-летняя Сусана Малькорра в течение двух с половиной лет занимала должность начальника канцелярии бывшего генсека ООН Пан Ги Муна, а в 2008-2012 годах была его заместителем и главой департамента по полевой поддержке.
Малькорра была одним из 12 претендентов на пост генсека ООН. По итогам пятого (предпоследнего) предварительного голосования в Совете Безопасности она оказалась четвертой. Это самый высокий результат среди женщин-кандидаток. Первое место занял бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш, который в итоге и стал генсеком ООН.
Фори был назначен послом Аргентины во Франции в декабре 2015 года. До этого он возглавлял Департамент протокола МИД. В 2002-2003 гг. Фори занимал пост заместителя главы МИД. Кроме того, он работал послом южноамериканской республики в Португалии.