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СМИ: Трамп планирует отменить ряд указов Обамы по смягчению политики в отношении Кубы

Международная панорама
29 мая, 23:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По данным вашингтонской газеты The Daily Caller, с инициативой об отмене указов Барака Обамы в отношении Кубы выступили три сенатора с кубинскими корнями

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ВАШИНГТОН, 29 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп планирует отменить ряд указов своего предшественника Барака Обамы по смягчению политики в отношении Кубы. Об этом сообщила в понедельник вашингтонская газета The Daily Caller со ссылкой на свои источники.

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По их данным, американский лидер объявит об изменениях во время своего выступления в Майами в июне. Издание подчеркивает, что с инициативой по отмене указов Обамы, касающихся островного государства, выступили сенаторы с кубинскими корнями - бывший участник президентской гонки республиканец Марко Рубио, демократ Роберт Менендес и республиканец Марио Диас-Баларт. В Белом доме отказались прокомментировать эту информацию.

Выступая в январе 2015 года с очередным ежегодным посланием "О положении страны", Обама высказался за то, чтобы Конгресс полностью отменил эмбарго в отношении Кубы. Затем он неоднократно повторял этот призыв, но законодатели так и не поддержали данную инициативу. В связи с этим Обама подписал ряд указов, смягчающих политику в отношении республики в сферах торговли, туризма, транспорта, страхования, связи и в финансовом секторе.

Нынешняя администрация США начала пересмотр всех недавних решений Вашингтона, касающихся политики в отношении Кубы, рассказал ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон. Речь идет в том числе об изменениях "в статусе поездок (граждан США) на Кубу, а также в бизнес-деятельности на Кубе". В ноябре Трамп заявлял о готовности отменить соглашение о нормализации отношений с Гаваной. "Если Куба не захочет пойти на лучшие условия для кубинцев, для американцев кубинского происхождения и для США в целом, я отменю соглашение", - написал политик на своей странице в Twitter.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Однако в декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы.

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