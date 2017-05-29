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Шульц: Европа должна всеми силами противодействовать политике Трампа

Международная панорама
29 мая, 23:58 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Председатель Социал-демократической партии Германии призвал обозначить президенту США границы дозволенного

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БЕРЛИН, 29 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал ЕС противодействовать политике президента США Дональда Трампа и показать ему границы дозволенного. Об этом он заявил в Берлине на одном из мероприятий СДПГ.

"Настал час препятствовать всем, что у нас есть, этому человеку, в том числе его фатальной логике наращивания вооружений, к которой он хочет нас принудить", - сказал Шульц. По его мнению, Европа является лучшей защитой для демократии, экономики и социальной сплоченности.

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье заявила, что на фоне раскола в рядах стран Группы семи Европа должна полагаться только на себя. "Уже прошли те времена, когда мы могли полностью положиться на других, я испытала это в последние дни. И поэтому я могу просто сказать, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки", - сказала она. Немецкие СМИ, в частности газеты "Вельт" и "Бильд", трактовали эти высказывания так, будто канцлер больше не считает США надежным партнером.

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Персоны
Шульц, Мартин Трамп, Дональд
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