Заместители глав МИД "нормандской четверки" соберутся в Берлине

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел "нормандской четверки" встретятся во вторник в Берлине в новой попытке сдвинуть с метровой точки буксующий минский процесс. По сути, это будет первым контактом в данном формате после президентских выборов во Франции и смены руководства этой страны. В понедельник президент России Владимир Путин прилетел в Париж, где встретился с новым французским лидером Эмманюэлем Макроном. Кризис на Украине стал одной из тем их переговоров.

Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер на последнем брифинге сообщил, что целью консультаций в Берлине является продвижение минских договоренностей.

"Мы продолжаем интенсивное сотрудничество в нормандском формате для урегулирования конфликта на востоке Украины, поэтому пригласили заместителей министров иностранных дел, - сказал он. - Речь пойдет о том, чтобы обсудить ситуацию на местах с акцентом на прекращении огня и выполнении минских договоренностей. Мы исходим из того, что переговоры будут интенсивным".

Помимо заместителей министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции, на встречу приглашен также спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Он является постоянным участником переговоров в рамках контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, которые регулярно проходят в Минске.

Позиция Москвы

Как напомнил в беседе с ТАСС накануне встречи статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который представляет российскую сторону, сразу после подписания минских соглашений в 2015 году была достигнута договоренность о том, "что периодически будет встречаться так называемый "контрольный механизм" на уровне замглав МИД, политдиректоров с целью суммировать все, что происходит и давать импульсы для ускорения". "Собственно для этого мы и соберемся, - отметил дипломат. - Заслушаем и представителей ОБСЕ и руководителей всех рабочих групп, обменяемся суждениями".

Карасин также обозначил две важнейших момента, на которые российская сторона намерена обратить особое внимание во время переговоров. "Конечно, главный лейтмотив нашего участия заключается в том, что Киев по существу препятствует реализации минских договоренностей, - обратил внимание статс-секретарь. - И если раньше мы говорили о том, что Киев проявляет неспособность двигаться вперед к выполнению каких-то конкретных обязательств, то сейчас очевидно, что наряду с неспособностью появилось еще и нежелание это выполнять, переложить это на плечи каких-то международных структур, не важно каких, тем самым сорвав, по сути дела, выполнение "Минска". Для нас это неприемлемо".

Второй главный момент, по словам Карасина, заключается в том, что Москва будет требовать "незамедлительного снятия блокады с юго-востока, которая уже грозит гуманитарной катастрофой, препятствует налаживанию нормальной работы в плане диалога межу Киевом, Донецком и Луганском".

Комментируя ожидания от встречи, замглавы МИД РФ заявил, что Россия рассчитывает "на довольно острую, конструктивную работу".

"Нормандская четверка" и "Минск-2"

Последняя встреча в формате "нормандской четверки" состоялась на уровне глав МИД во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. Тогда министры попытались наметить контуры так называемой дорожной карты по реализации минских соглашений, разработать которую им поручили лидеры четырех стран на саммите в Берлине еще в октябре 2016 года. Но как заметил по окончании февральской встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров, больших результатов на этом направлении достичь не удалось.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.