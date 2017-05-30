Сенат Нидерландов проведет голосование по вопросу ассоциации ЕС и Украины

ГААГА, 30 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Первая палата голландского парламента (Сенат) проведет во вторник голосование по Соглашению об ассоциации между Европейским союзом и Украиной. Как ожидается, большинство сенаторов выскажутся за одобрение документа и тем самым завершат процесс повторной ратификации, потребовавшийся в связи тем, что большинство голландских избирателей высказались против ассоциации на состоявшемся в апреле прошлого года консультативном референдуме.

Вопрос можно считать уже решенным

Ранее, 23 мая, в Сенате прошли дебаты по данному вопросу. И по их итогам стало окончательно понятно, что соглашение будет одобрено.

Вторая палата голландского парламента проголосовала за ратификацию документа 23 февраля этого года. В поддержку ассоциации тогда высказались Народная партия за свободу и демократию (НПСД), Партия труда, "Демократы-66" (Д-66) и "Зеленые левые". Однако у этих четырех политических сил в Сенате имеется лишь 35 из 38 голосов, необходимых для ратификации (поскольку всего в Сенате 75 мест - прим. ТАСС).

Также за одобрение документа выступает "Независимая фракция Сената" с одним голосом. До последнего момента непонятной оставалась позиция "Христианско-демократического призыва" (ХДП), "Христианского союза" (ХС) и Государственной реформатской партии (ГРП). Однако дебаты в Первой палате все расставили по своим местам.

Так, сенатор ХДП Бен Кнапен информировал, что партия будет голосовать исходя из личных убеждений. "И похоже, что большинство из двенадцати членов фракции поддержат документ", - добавил он. Ранее лидер ХДП Сибранд Бюма выступал против ратификации, заявляя о необходимости учитывать волеизъявление народа и ставя под сомнение юридическую ценность декларации, принятой ЕС по настоянию премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с тем, чтобы учесть интересы людей, голосовавших против ассоциации.

Однако, как отмечают наблюдатели, у Бюмы не имеется достаточно рычагов воздействия на сенаторов, придерживающихся по большей части проевропейских взглядов. Более того, в настоящее время лидер ХДП вовлечен в переговоры по формированию коалиционного правительства, и ему совершенно невыгодно портить отношения с партнерами из НПСД и Д-66 из-за украинского вопроса.

В свою очередь Кнапен, аргументируя свою позицию, подчеркнул, что соглашение даже без декларации Евросоюза имеет важное значение и должно быть ратифицировано. "Отклонение будет означать откат для демократии на Украине и крайне негативно отразится на репутации Нидерландов среди союзников", - сказал сенатор.

Впоследствии в ходе дебатов выяснилось, что и без ХДП ассоциация будет поддержана. Представитель ХС Рул Кейпер заявил, что его партия, имеющая три места в Сенате, "не хочет, чтобы Нидерланды в одиночку блокировали международный договор, и считает, что ратификация станет важным сигналом Украине, что она может проводить независимую от Москвы политику". Примеру ХС готова последовать и ГРП с двумя местами, поскольку "геополитические вопросы имеют большее значение, чем результат референдума".

Остальное - формальности

Ратификация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной Первой палатой голландского парламента станет, по сути, последним шагом на пути вступления документа в силу. На данном этапе экономическая часть документа уже применяется на временной основе, а ратификация всеми членами ЕС необходима для того, чтобы в силу вступила политическая часть, касающаяся военного сотрудничества, безопасности и внешней политики. При этом Нидерланды оставались единственной страной, не ратифицировавшей документ.

После одобрения голландским Сенатом документ должен быть подписан королем Виллем-Александером, что является чистой формальностью (поскольку монарх в Нидерландах выполняет в основном представительские функции - прим. ТАСС), после чего страна сможет уведомить Брюссель о завершении процесса ратификации. А согласно самому соглашению, оно "вступает в силу в первый день второго месяца, который наступает после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или последнего документа об утверждении (т. е., например, если это произойдет в июне, то соглашение вступит в силу с 1 августа - прим. ТАСС)".

Особую важность Соглашению об ассоциации придают в Киеве. Отказ президента Виктора Януковича подписывать документ стал поводом для начала "евромайдана" и смены власти на Украине в 2014 году. Вместе с тем, как заявил в декабре 2016 года сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Борис Колесников, соглашение не дало тех результатов, которые ожидались изначально.

В связи с этим он призвал к десятилетней заморозке экономической части ассоциации с ЕС и возобновлению торговли со странами СНГ и БРИКС. Политик также полагает, что Соглашение об ассоциации необходимо заморозить в связи с тем, что ЕС дал четкий сигнал Украине о бесперспективности членства страны в Евросоюзе в обозримом будущем.

Результаты референдума

Консультативный референдум по вопросу ассоциации ЕС и Украины прошел в Нидерландах 6 апреля 2016 года. По его итогам против ратификации документа проголосовали около 61% избирателей, однако правительство не стало немедленно принимать решение и отказываться от ратификации документа.

Вместо этого Рютте провел сложные переговоры в Брюсселе, по результатам которых было принято заявление саммита ЕС по Украине, "учитывающее обеспокоенности людей, голосовавших против". В нем, в частности, отмечается, что Соглашение об ассоциации не является первым шагом на пути вступления Украины в сообщество, не предоставляет гарантий безопасности, не предусматривает дополнительной финансовой помощи Киеву и не дает украинцам право на жительство или работу в ЕС.

После этого Рютте запустил процесс повторной ратификации соглашения с учетом принятой декларации. Противники документа, в число которых входят Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом и Социалистическая партия, не раз заявляли, что считают необходимым учитывать волеизъявление народа, и подчеркивали, что люди голосовали против самой ассоциации, а не за принятие дополнительной декларации к соглашению.