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Лидер венесуэльской оппозиции обвинил Нацгвардию в нападении на него

Международная панорама
30 мая, 1:40 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Инцидент произошел в ходе организованного оппозицией марша в Каракасе

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МЕХИКО, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Энрике Каприлес, один из лидеров венесуэльской оппозиции, обвинил сотрудников Национальной гвардии в нападении на него и членов его команды. Об этом он сообщил в понедельник в своем Twitter. Инцидент произошел в ходе организованного оппозицией марша в столице страны Каракасе.

"Когда мы отступали, то попали в засаду в районе Лас-Мерседес, устроенную Национальной гвардией, нас ограбили и избили, вся моя команда ранена", - написал Каприлес. Манифестация в Каракасе была проведена в память о погибших участниках акций протеста и закончилась столкновениями с силами безопасности. Сведений об общем количестве пострадавших пока не поступало.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет Каприлесу претендовать на выборные должности.

К настоящему времени жертвами насилия во время уличных акций противников и сторонников президента стали не менее 60 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. Еще порядка тысячи человек пострадали, свыше 2,6 тыс. были задержаны.

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