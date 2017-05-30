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СМИ: КНДР произвела успешный запуск баллистической ракеты

Международная панорама
30 мая, 2:12 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Испытанием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который распорядился сосредоточить усилия "на развитии мощных стратегических вооружений на базе достигнутого успеха"

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ПХЕНЬЯН, 30 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР в понедельник произвела успешный запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Как сообщает во вторник информационное агентство ЦТАК, она "точно поразила обозначенную цель".

Испытанием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который распорядился сосредоточить усилия "на развитии мощных стратегических вооружений на базе достигнутого успеха".

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По словам председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР, впервые ракета такого типа, способная наносить "сверхточные удары по объектам противника в любом районе", демонстрировалась на военном параде, который состоялся в Пхеньяне в этом году по случаю Дня рождения Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын выразил уверенность, отмечает ЦТАК, что "в будущем оборонная промышленность страны добьется еще больших успехов, чтобы послать "набор подарков" янки" в ответ на провокации США.

Согласно сообщению информагентства, запуск был произведен с целью тестирования стабильности полета баллистической ракеты, снабженной боеголовкой. Одновременно испытание проходила новая пусковая самоходная установка.

29 мая в КНДР был проведен очередной ракетный пуск, который стал девятым в этом году.

Реакция России

Как заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов, Россия осуждает новый ракетный пуск КНДР и призывает стороны в регионе к сдержанности.

"Естественно, мы осуждаем, озабочены развитием ситуации, но одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе", - сказал он, комментируя новый ракетный пуск КНДР.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить тесты баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне агрессивной политики США.

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