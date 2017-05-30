В Доминиканской Республике по делу о коррупции задержаны 11 человек, включая министра

Беттмэн: НХЛ не изменила своего решения по участию игроков лиги в ОИ-2018Спорт 30 мая, 2:48
"Вашингтон" и "Торонто" проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии СШАСпорт 30 мая, 2:17
В Большом театре в 25-й раз вручат Международный балетный приз Benois de la danseКультура 30 мая, 1:47
Матч всех звезд НХЛ в 2018 году пройдет в ТампеСпорт 30 мая, 1:44
Чемпионат мира по настольному теннису стартует в немецком ДюссельдорфеСпорт 30 мая, 0:57
Пучков потребовал составить план аварийно-восстановительных работ в СтавропольеОбщество 30 мая, 0:46
Чемпионат Европы по шахматам стартует в МинскеСпорт 30 мая, 0:37
Мэй заявила, что будет неуступчивым переговорщиком по BrexitМеждународная панорама 30 мая, 0:35
Суд приступит к рассмотрению иска Усманова о защите чести и достоинства к НавальномуПроисшествия 30 мая, 0:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАВАНА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Одиннадцать человек, в том числе министр, были задержаны в понедельник в Доминиканской Республике в рамках расследования громкого коррупционного скандала с участием бразильской строительной компании Odebrecht. Об этом сообщил генеральный прокурор Жан-Ален Родригес.
В числе задержанных - министр промышленности и торговли Темистоклес Монтас, бывший министр общественных работ и связи Виктор Диас-Руа, бывший председатель Сената Андрес Баутиста, возглавляющий сейчас оппозиционную Современную революционную партию, и несколько бывших директоров государственных компаний. Они обвиняются в отмывании денег, даче взяток и предоставлении фальшивых финансовых документов. Известно, что Монтас уже подал в отставку.
Обвинения в коррупции предъявлены также трем законодателям, генеральный прокурор потребовал лишить их парламентского иммунитета.
Ранее по делу Odebrecht были предъявлены сотни обвинений высокопоставленным чиновникам в Бразилии, Колумбии, Панаме и Перу. В Доминиканской Республике нынешние задержания стали первыми.
В декабре прошлого года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht с 2001 по 2016 год потратила $788 млн на взятки в 12 странах, в том числе в Доминиканской Республике. Чиновникам там было выплачено в общей сложности $92 млн в качестве взяток для получения контрактов на строительство объектов инфраструктуры.
В январе этого года Генеральная прокуратура Доминиканской Республики достигла соглашения с Odebrecht, согласно которому компания согласилась выплатить в качестве компенсации за участие в коррупционных схемах $184 млн в течение ближайших восьми лет.
С января в Доминикане проходят массовые акции протеста с требованием наказать чиновников, причастных к скандалу с Odebrecht.