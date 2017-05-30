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В Каракасе за день протестов пострадали почти 90 человек

Международная панорама
30 мая, 3:13 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

В числе пострадавших оказались один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес и депутат Национальной ассамблеи Карлос Папарони

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МЕХИКО, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 87 человек пострадали в понедельник во время акций протеста в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом, как пишет газета El Nacional сообщило управление здравоохранения муниципалитета Барута.

Большинство участников манифестаций поступило в больницы с травмами от попадания гранат со слезоточивым газом.

В числе пострадавших оказались один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес и депутат Национальной ассамблеи Карлос Папарони. Каприлес обвинил в нападении на него и его команду сотрудников Национальной гвардии. На обнародованных в интернете фотографиях видно, что у политика на лице появилась гематома.

Антиправительственные манифестации, организуемые оппозицией, а также шествия сторонников властей проходят в Венесуэле с начала апреля. За это время жертвами насилия стали не менее 60 человек, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. Более тысячи человек пострадали, свыше 2,6 тыс. были задержаны.

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