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Ассанж не согласился с президентом Эквадора, который назвал его хакером

Международная панорама
30 мая, 3:39 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, мая. /ТАСС

Основатель организации WikiLeaks подчеркнул, что является журналистом и редактором

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Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж

© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж отверг в понедельник заявления нового президента Эквадора Ленина Морено, который обвинил его в хакерской деятельности. На своей странице в Twitter Ассанж написал, что является журналистом и редактором.

"Публиковать доказательства коррумпированности - не то же самое, что заниматься хакерской деятельностью. Я журналист и редактор. Даже США не называют меня хакером", - отметил он.

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Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Досье

Ранее в понедельник в беседе с журналистами эквадорский лидер, вступивший в должность 24 мая, назвал основателя организации WikiLeaks "хакером", однако пообещал сохранить за ним убежище в посольстве этой южноамериканской страны в Лондоне. "Господин Ассанж - хакер. Мы это не одобряем, и лично я это не одобряю. Но я с уважением отношусь к ситуации, в которой он находится, и к его правам человека", - сказал Морено.

Это не первое критическое заявление нового лидера южноамериканской страны в адрес основателя WikiLeaks. Буквально на следующий день после своей инаугурации, 25 мая, Морено призвал Ассанжа не делать политических заявлений, находясь в посольстве Эквадора в Лондоне. По мнению главы государства, положение основателя WikiLeaks "не позволяет ему говорить о политике других стран", поэтому эквадорский лидер обратился к Ассанжу с просьбой "не вмешиваться ни в эквадорскую политику, ни в политику дружественных стран".

19 мая прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании, однако он по-прежнему находится в посольстве Эквадора в Лондоне. В Скотленд-Ярде сообщили, что в отношении Ассанжа все еще действует ордер на арест, выданный Магистратским судом Вестминстера после того, как основатель WikiLeaks не явился на слушания в 2012 году.

В 2012 году создатель WikiLeaks, родившийся в 1971 году в австралийском городе Таунсвилле (штат Квинсленд), попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Выдвинутые обвинения в преступлениях сексуального характера он отвергал и называл их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Дело Ассанжа и WikiLeaks
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