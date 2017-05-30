Ассанж не согласился с президентом Эквадора, который назвал его хакером

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж отверг в понедельник заявления нового президента Эквадора Ленина Морено, который обвинил его в хакерской деятельности. На своей странице в Twitter Ассанж написал, что является журналистом и редактором.

"Публиковать доказательства коррумпированности - не то же самое, что заниматься хакерской деятельностью. Я журналист и редактор. Даже США не называют меня хакером", - отметил он.

Ранее в понедельник в беседе с журналистами эквадорский лидер, вступивший в должность 24 мая, назвал основателя организации WikiLeaks "хакером", однако пообещал сохранить за ним убежище в посольстве этой южноамериканской страны в Лондоне. "Господин Ассанж - хакер. Мы это не одобряем, и лично я это не одобряю. Но я с уважением отношусь к ситуации, в которой он находится, и к его правам человека", - сказал Морено.

Это не первое критическое заявление нового лидера южноамериканской страны в адрес основателя WikiLeaks. Буквально на следующий день после своей инаугурации, 25 мая, Морено призвал Ассанжа не делать политических заявлений, находясь в посольстве Эквадора в Лондоне. По мнению главы государства, положение основателя WikiLeaks "не позволяет ему говорить о политике других стран", поэтому эквадорский лидер обратился к Ассанжу с просьбой "не вмешиваться ни в эквадорскую политику, ни в политику дружественных стран".

19 мая прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании, однако он по-прежнему находится в посольстве Эквадора в Лондоне. В Скотленд-Ярде сообщили, что в отношении Ассанжа все еще действует ордер на арест, выданный Магистратским судом Вестминстера после того, как основатель WikiLeaks не явился на слушания в 2012 году.

В 2012 году создатель WikiLeaks, родившийся в 1971 году в австралийском городе Таунсвилле (штат Квинсленд), попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Выдвинутые обвинения в преступлениях сексуального характера он отвергал и называл их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.