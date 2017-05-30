МИД КНДР осудил Абэ за намерение усилить давление на Пхеньян

ПХЕНЬЯН, 30 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР осудила Японию за попытки представить меры Пхеньяна в области укрепления обороноспособности как "угрозу и провокации". С соответствующим заявлением выступил во вторник представитель министерства иностранных дел страны, сообщает информационное агентство ЦТАК.

Дипломат отреагировал на высказывания японского премьер-министра Синдзо Абэ о намерении усилить давление на КНДР путем, в частности, принятия новых санкций после проведенного в понедельник Пхеньяном очередного испытания баллистической ракеты.

В этой связи представитель МИД предупредил, что "стратегические войска КНДР, которые в настоящее время нацелены только на американские базы, могут изменить цели для нанесения ударов".

"КНДР будет производить более точные и разнообразные ядерные вооружения и средства их доставки до тех пор, пока США и их вассалы не сделают разумный выбор", - подчеркнул дипломат.

Комментируя на пленарном заседании верхней палаты парламента очередной запуск баллистической ракеты, проведенный Пхеньяном, Абэ объявил о намерении правительства Японии усилить давление на КНДР. "Мы станем усиливать в сотрудничестве с США и Южной Кореей давление на Северную Корею путем новых санкций и взаимодействия на уровне ООН", - сказал он. Японский премьер не уточнил, какие санкции он имеет в виду.

Токио ранее фактически запретил торговлю с КНДР, прервал с ней все виды прямого транспортного сообщения, ввел жесткие визовые ограничения, не разрешает заходить в свои порты судам, которые ранее посещали гавани на севере Кореи.