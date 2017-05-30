Разоружение колумбийских повстанцев из РВСК продлится еще 20 дней

БОГОТА, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Процесс разоружения повстанцев группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) был продлен еще на 20 дней из-за затягивания сроков строительства "переходных зон нормализации" (где под мониторингом миссии ООН проходит поэтапное разоружение бойцов повстанческой группировки - прим. ТАСС). Об этом сообщил в понедельник президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Продление сроков разоружения

"Правительство Колумбии, ООН и РВСК пришли к соглашению о том, что разоружение завершится не завтра, как это было предусмотрено, а через 20 дней. Это изменение сроков никак не повлияет на твердую решимость правительства и РВСК выполнить условия соглашения о мире. Международная миссия по мониторингу и верификации продолжит выполнять свою роль пока последняя единица оружия РВСК не будет передана и вывезена с территории страны", - заявил колумбийский лидер. Данное решение было продиктовано, согласно его мнению, "проблемами логистического характера при строительстве "переходных зон нормализации".

По словам президента Колумбии, пребывание членов РВСК в "переходных зонах нормализации" продлится до 1 августа этого года. "Мы также решили продлить сроки действия "переходных зон нормализации" еще на два месяца до 1 августа. Это дополнительное время нам позволит должным образом осуществить меры по возвращению бывших повстанцев к мирной жизни", - добавил он в этой связи.

Мирный процесс в Колумбии необратим

"Я заявлял об этом не раз и хочу повторить еще раз самым ясным и решительным образом. Мы будем продвигать мир в Колумбии ради блага наших детей, мы выполним наши обязательства по договору о мире, мы преумножим плоды, которые принес мир, и принесем их во все концы нашей страны. По прошествии первых шести месяцев действия соглашения мы можем с уверенностью сказать, что мир в Колумбии необратим", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что колумбийцы не намерены возвращаться назад "в эпоху насилия, страха и массовых убийств".

"Вот прошло уже шесть месяцев с момента принятия Конгрессом Республики мирного договора, подписанного в театре Колон. Шесть месяцев спокойствия, шесть месяцев без страха. Режим окончательного прекращения огня и враждебных действий работает. С момента его запуска не произошло ни одного столкновения наших вооруженных сил с РВСК: ни одного раненого, ни убитого. Самое главное, не произошло ни одного нападения на мирное население", - проинформировал президент Сантос.

Разоружение и мир

Согласно договору крайним сроком для завершения процесса разоружения боевиков и их пребывания в "переходных зонах нормализации" было 31 мая этого года. Предполагалось, что в апреле повстанцы сдадут последние единицы оружия, а к концу мая пройдут все необходимые процедуры для возвращения к мирной жизни. Однако "переходные зоны" до сих пор еще не построены. К тому же забуксовал принятый Конгрессом в декабре прошлого года закон об амнистии повстанцев, что в настоящий момент затрудняет их выход из "переходных зон нормализации", поскольку без прохождения всех необходимых судебных процедур это повлечет арест повстанцев.

Ранее в РВСК выражали обеспокоенность в связи с принятием 18 мая этого года Конституционным судом решения об отмене закрепленного в "законодательном акте о мире" запрета на внесение Конгрессом (парламентом Колумбии - прим. ТАСС) изменений в законопроекты, которые были приняты в рамках имплементации соглашения о мире между правительством и РВСК.

Правительство Колумбии и РВСК подписали 24 ноября прошлого года мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию. 1 декабря началась реализация договоренностей, которые предусматривают поэтапное разоружение боевиков РВСК под контролем международной мониторинговой миссии. После разоружения группировка прекратит свое существование, а на ее основе будет создано политическое движение.