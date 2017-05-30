Япония проанализирует информацию о системе высокоточного наведения КНДР

Источник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчинПроисшествия 30 мая, 6:11
Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Нэшвилл" на старте финальной серии Кубка СтэнлиСпорт 30 мая, 6:08
Ассанж не согласился с президентом Эквадора, который назвал его хакеромМеждународная панорама 30 мая, 3:39
Избитому в Канкуне россиянину предъявлено обвинение в убийствеПроисшествия 30 мая, 3:37
Гольфист Тайгер Вудс отрицает, что был пьян во время ареста во ФлоридеСпорт 30 мая, 3:25
Беттмэн: НХЛ не изменила решения по участию игроков лиги в ОИ-2018Спорт 30 мая, 2:48
"Вашингтон" и "Торонто" проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии СШАСпорт 30 мая, 2:17
КНДР заявила об успешном запуске баллистической ракетыМеждународная панорама 30 мая, 2:12
В Большом театре в 25-й раз вручат Международный балетный приз Benois de la danseКультура 30 мая, 1:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японские специалисты проанализируют информацию об успешном испытании новой системы высокоточного наведения, использовавшейся КНДР в ходе последнего ракетного запуска. Об этом во вторник заявила министр обороны Японии Томоми Инада.
"Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли (Северная Корея) имеет такую систему или нет", - подчеркнула она.
На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что правительство считает, что КНДР добилась успехов в разработке баллистических ракет.
"Можно предположить, что Северная Корея достигла определенного технологического прогресса в этой сфере", - сказал он.
Ранее агентство ЦТАК сообщило об успешном запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря, в ходе которого использовалась новейшая система наведения, позволяющая наносить "сверхточные удары по объектам противника в любом районе". Сам запуск был осуществлен 29 мая и стал уже девятым в этом году.