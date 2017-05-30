Япония проанализирует информацию о системе высокоточного наведения КНДР

ТОКИО, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японские специалисты проанализируют информацию об успешном испытании новой системы высокоточного наведения, использовавшейся КНДР в ходе последнего ракетного запуска. Об этом во вторник заявила министр обороны Японии Томоми Инада.

"Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли (Северная Корея) имеет такую систему или нет", - подчеркнула она.

На пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что правительство считает, что КНДР добилась успехов в разработке баллистических ракет.

"Можно предположить, что Северная Корея достигла определенного технологического прогресса в этой сфере", - сказал он.

Ранее агентство ЦТАК сообщило об успешном запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря, в ходе которого использовалась новейшая система наведения, позволяющая наносить "сверхточные удары по объектам противника в любом районе". Сам запуск был осуществлен 29 мая и стал уже девятым в этом году.