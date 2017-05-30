КНР считает, что Японии следует способствовать урегулированию вопроса Южно-Китайского моря

ПЕКИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Член Госсовета КНР Ян Цзечи во время встречи с секретарем национального совета Японии Сетаро Яти заявил, что Японии следует быть "осторожной в заявлениях" и "играть конструктивную роль в урегулировании" вопроса Южно-Китайского моря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД КНР.

"Мы надеемся, что японская сторона будет острожной в своих заявлениях и действиях в вопросе Южно-Китайского моря, а также будет играть конструктивную роль в урегулировании спора между соответствующими странами региона", - заявил Ян Цзечи.

В ходе встречи он выразил надежду, что Япония "будет прилагать усилия для того, чтобы установить политическое взаимодоверие в новых условиях и вернуть китайско-японские отношения в нормальное русло".

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.