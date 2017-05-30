КНР считает, что Японии следует способствовать урегулированию вопроса Южно-Китайского моря

Новая экономика Дальнего Востока: налоговые льготы и проблема финансовых институтовЭкономика и бизнес 30 мая, 7:30
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170Происшествия 30 мая, 7:12
Тренер женской сборной Китая по настольному теннису отстранен за долг казино в $327 тыс.Спорт 30 мая, 6:50
NYT: в ФБР и Конгрессе проверят, пытался ли зять Трампа установить канал связи с ПутинымМеждународная панорама 30 мая, 6:18
Источник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчинПроисшествия 30 мая, 6:11
Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Нэшвилл" на старте финальной серии Кубка СтэнлиСпорт 30 мая, 6:08
Ассанж не согласился с президентом Эквадора, который назвал его хакеромМеждународная панорама 30 мая, 3:39
Избитому в Канкуне россиянину предъявлено обвинение в убийствеПроисшествия 30 мая, 3:37
Гольфист Тайгер Вудс отрицает, что был пьян во время ареста во ФлоридеСпорт 30 мая, 3:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Член Госсовета КНР Ян Цзечи во время встречи с секретарем национального совета Японии Сетаро Яти заявил, что Японии следует быть "осторожной в заявлениях" и "играть конструктивную роль в урегулировании" вопроса Южно-Китайского моря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД КНР.
"Мы надеемся, что японская сторона будет острожной в своих заявлениях и действиях в вопросе Южно-Китайского моря, а также будет играть конструктивную роль в урегулировании спора между соответствующими странами региона", - заявил Ян Цзечи.
В ходе встречи он выразил надежду, что Япония "будет прилагать усилия для того, чтобы установить политическое взаимодоверие в новых условиях и вернуть китайско-японские отношения в нормальное русло".
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.