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СМИ: иммигранты просят власти Нью-Йорка создать фонд финансовой помощи по натурализации

Международная панорама
30 мая, 7:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Предполагается, что средства фонда позволят возместить расходы, которые несут малоимущие иммигранты при получении юридического статуса гражданина страны

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НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Представители 80 организаций по защите прав иммигрантов подписали в понедельник предложение к властям города Нью-Йорк создать фонд финансовой помощи жителям, желающим получить гражданство США. Об этом пишет газета New York Daily News.

Предполагается, что средства фонда позволят возместить финансовые расходы, которые несут малоимущие иммигранты при натурализации - получении юридического статуса гражданина страны. "Мы - многочисленные городские общества иммигрантов, опасающиеся нынешней федеральной иммиграционной политики, считаем, что оказание помощи нашим соседям и друзьям в процессе получения гражданства позволит сохранить семьи и общины, укрепить экономику и сделать наш город еще сильнее", - говорится в тексте письма.

В настоящее время пошлина при подаче заявления на получение гражданства составляет $725. Кроме того, многие иммигранты при прохождении процесса натурализации вынуждены оплачивать дополнительные расходы, в частности на юридическое сопровождение и обучение английскому языку.

Представители иммигрантских общин предлагают объединить в фонде бюджетные средства и пожертвования частного сектора. В частности, город может направить в будущий фонд порядка $20 млн, а частные средства могли бы представлять собой взносы как физических лиц, так и организаций. Работа фонда позволила бы частично компенсировать расходы на натурализацию примерно для 180 тыс. жителей Нью-Йорка - малоимущих и многодетных горожан.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ по ужесточению иммиграционной политики, из-за которого в стране разгорелись жаркие споры и начались судебные разбирательства. По оценке американских властей, в настоящее время в США проживает около 11 млн нелегальных иммигрантов.

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