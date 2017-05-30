СМИ: иммигранты просят власти Нью-Йорка создать фонд финансовой помощи по натурализации

Новая экономика Дальнего Востока: налоговые льготы и проблема финансовых институтовЭкономика и бизнес 30 мая, 7:30
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170Происшествия 30 мая, 7:12
Тренер женской сборной Китая по настольному теннису отстранен за долг казино в $327 тыс.Спорт 30 мая, 6:50
NYT: в ФБР и Конгрессе проверят, пытался ли зять Трампа установить канал связи с ПутинымМеждународная панорама 30 мая, 6:18
Источник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчинПроисшествия 30 мая, 6:11
Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Нэшвилл" на старте финальной серии Кубка СтэнлиСпорт 30 мая, 6:08
Ассанж не согласился с президентом Эквадора, который назвал его хакеромМеждународная панорама 30 мая, 3:39
Избитому в Канкуне россиянину предъявлено обвинение в убийствеПроисшествия 30 мая, 3:37
Гольфист Тайгер Вудс отрицает, что был пьян во время ареста во ФлоридеСпорт 30 мая, 3:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Представители 80 организаций по защите прав иммигрантов подписали в понедельник предложение к властям города Нью-Йорк создать фонд финансовой помощи жителям, желающим получить гражданство США. Об этом пишет газета New York Daily News.
Предполагается, что средства фонда позволят возместить финансовые расходы, которые несут малоимущие иммигранты при натурализации - получении юридического статуса гражданина страны. "Мы - многочисленные городские общества иммигрантов, опасающиеся нынешней федеральной иммиграционной политики, считаем, что оказание помощи нашим соседям и друзьям в процессе получения гражданства позволит сохранить семьи и общины, укрепить экономику и сделать наш город еще сильнее", - говорится в тексте письма.
В настоящее время пошлина при подаче заявления на получение гражданства составляет $725. Кроме того, многие иммигранты при прохождении процесса натурализации вынуждены оплачивать дополнительные расходы, в частности на юридическое сопровождение и обучение английскому языку.
Представители иммигрантских общин предлагают объединить в фонде бюджетные средства и пожертвования частного сектора. В частности, город может направить в будущий фонд порядка $20 млн, а частные средства могли бы представлять собой взносы как физических лиц, так и организаций. Работа фонда позволила бы частично компенсировать расходы на натурализацию примерно для 180 тыс. жителей Нью-Йорка - малоимущих и многодетных горожан.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ по ужесточению иммиграционной политики, из-за которого в стране разгорелись жаркие споры и начались судебные разбирательства. По оценке американских властей, в настоящее время в США проживает около 11 млн нелегальных иммигрантов.