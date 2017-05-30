В КНДР подтвердили отмену авиарейсов между Пхеньяном и Даньдуном

ПХЕНЬЯН, 30 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР подтвердила факт отмены чартерных авиарейсов между Пхеньяном и граничащим с этой страной китайским городом Даньдун (провинция Ляонин). Как сообщили во вторник ТАСС в офисе корейской авиакомпании Air Koryo, такое решение "было принято китайской стороной".

По мнению экспертов, одной из причин прекращения полетов мог стать низкий спрос на авиабилеты. Церемония открытия этого авиамаршрута состоялась 28 марта в пхеньянском международном аэропорту Сунан, куда на борту ближнемагистрального самолета Ан-148, принадлежащего Air Koryo, прибыли 45 туристов из КНР.

Развитие туризма позволяет Пхеньяну получать доходы в иностранной валюте в условиях жестких санкций, введенных в отношении КНДР в ответ на ракетно-ядерную программу республики. Air Koryo в настоящее время продолжает выполнять рейсы в китайские города Пекин, Шэньян и Шанхай, а также российский Владивосток.