Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В КНДР подтвердили отмену авиарейсов между Пхеньяном и Даньдуном

Международная панорама
30 мая, 7:44 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Как сообщили в офисе корейской авиакомпании Air Koryo, такое решение "было принято китайской стороной"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 30 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР подтвердила факт отмены чартерных авиарейсов между Пхеньяном и граничащим с этой страной китайским городом Даньдун (провинция Ляонин). Как сообщили во вторник ТАСС в офисе корейской авиакомпании Air Koryo, такое решение "было принято китайской стороной".

По мнению экспертов, одной из причин прекращения полетов мог стать низкий спрос на авиабилеты. Церемония открытия этого авиамаршрута состоялась 28 марта в пхеньянском международном аэропорту Сунан, куда на борту ближнемагистрального самолета Ан-148, принадлежащего Air Koryo, прибыли 45 туристов из КНР.

Развитие туризма позволяет Пхеньяну получать доходы в иностранной валюте в условиях жестких санкций, введенных в отношении КНДР в ответ на ракетно-ядерную программу республики. Air Koryo в настоящее время продолжает выполнять рейсы в китайские города Пекин, Шэньян и Шанхай, а также российский Владивосток.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170
2
Источник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчин
3
Москва выплатит семьям погибших от урагана по 1 млн рублей
4
Избитый в Канкуне россиянин выписан из больницы
5
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
6
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
7
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
Темы дня
Загрузка...
Реклама