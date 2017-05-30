Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега умер на 84-м году жизни

Международная панорама
30 мая, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Президент Панамы Хуан Варела отметил, что "смерть Мануэля Норьеги закрыла главу" истории страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Генерал Мануэль Норьега, руководивший Панамой с 1983 по 1989 годы, скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя правительства.

"Господин Норьега скончался этой ночью", - сказал собеседник агентства.

Президент Панамы Хуан Варела прокомментировал в своем Twitter кончину генерала: "Смерть Мануэля Норьеги закрыла главу нашей истории".

Ранее сообщалось, что бывший лидер перенес несколько операций на головном мозге и был введен в искусственную кому.

С 1983 по 1989 год Норьега де-факто руководил Панамой, после чего был свергнут в результате военного вмешательства США. Он обвинялся в массовых убийствах сторонников оппозиции. В 2011 году бывший лидер был экстрадирован из Франции в Панаму и заключен в тюрьму. В январе суд Панамы разрешил перевести Норьегу под домашний арест в связи с предстоящей операцией по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Панама
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170
2
Один военнослужащий погиб в катастрофе Ан-26 под Саратовом
3
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
4
Последствия урагана в Москве ликвидируют более тысячи спасателей
5
Мэй заявила, что будет неуступчивым переговорщиком по Brexit
6
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
7
Япония требует отменить учения США на Окинаве
Темы дня
Загрузка...
Реклама