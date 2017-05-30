В "Нацфронте" министра по европейским делам Франции обвинили в хищении средств ЕП

ПАРИЖ, 30 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Депутат Европейского парламента от партии "Национальный фронт" Софи Монтель выступила с обвинениями в адрес министра по европейским делам Франции Марьэль де Сарнез, которая, как она считает, совершила нецелевые расходования средств под видом оплаты труда своей помощницы в ЕП. Об этом сообщили агентство AFP и телеканал BFMTV.

По их данным, парижская прокуратура начала 22 марта предварительное расследование в отношении группы европарламентариев по подозрению в "злоупотреблении доверием".

Представитель "Национального фронта" передала в прокуратуру данные относительно возможного хищения средств Европарламента путем создания фиктивных рабочих мест. Эта информация касается 19 депутатов ЕП - представителей левых и правых партий, а также экологов. При этом в деле упоминаются фамилии якобы фиктивно оформленных трех десятков помощников депутатов. В списке фигурирует и имя Марьэль де Сарнез, занимавшей пост евродепутата до назначения министром по европейским делам 15 мая.

В ответ на выдвигаемые против нее обвинения министр Марьэль де Сарнез заявила в коммюнике, переданном агентству AFP, что трудовой договор с ее парламентской помощницей, "равно как и остальные контракты с другими помощниками, был одобрен Европарламентом в соответствии с гораздо более строгими нормами, чем существуют в этой сфере во Франции". "Ситуация с занятостью этой помощницы была проверена Европейским парламентом", а "о выполняемой ею работе периодически предоставлялись справки, имеющиеся в свободном доступе", сообщила де Сарнез.

Тем не менее, по сведениям телеканала BFMTV, эта помощница (как и Сарнез являющаяся представителем партии "Демократическое движение") одновременно занимала посты советника в департаментском совете Иль-де-Франс и муниципальном совете Парижа. Это указывает на то, что она вряд ли могла при подобной занятости полноценно работать в Европейском парламенте, отмечает телеканал.

Министр по европейским делам Франции Марьэль де Сарнез 30 мая примет в Германии участие в заседании "нормандской четверки" на уровне заместителей министров иностранных дел.