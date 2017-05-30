Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вести

Международная панорама
30 мая, 11:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Речь идет о военнослужащих, участвовавших в различных войнах, которые США вели в прошлом и нынешнем веке

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ROBERT GHEMENT

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Более 80 тыс. американских военнослужащих, принимавших участие в различных войнах, которые США вели в прошлом и нынешнем веке, считаются пропавшими без вести. Об этом газета The Washington Post сообщила в понедельник, когда в стране отмечался национальный праздник - День поминовения.

В список пропавших без вести включены жители всех 50 штатов и неинкорпорированных территорий, в том числе Филиппин, которые до 1946 года были частью США. Более 10 тыс. человек пропали без вести именно на Филиппинах, примерно 5,8 тыс. - на Соломоновых Островах, более 5 тыс. - на Корейском полуострове. Тысячи американцев числятся пропавшими в южной части Тихого океана, в Северной Атлантике и по всей Западной Европе.

Из американских участников Первой мировой войны до сих пор считаются пропавшими без вести пять человек, Второй мировой - 10 тыс., войны во Вьетнаме - 2,7 тыс., в Корее - 8,1 тыс. человек. В результате конфликтов, связанных с холодной войной, без вести пропали 147 военнослужащих США.

День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, отдавая дань памяти погибшим в гражданской войне между Севером и Югом. Тогда цветами были украшены могилы 20 тыс. солдат, похороненных на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном. К концу XIX века эта дата отмечалась уже практически на всей территории страны, а после Первой мировой войны в этот день стали вспоминать погибших во всех вооруженных конфликтах с участием США. В 1968 году в соответствии с Законом о праздничных днях День поминовения стали отмечать в последний понедельник мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую
2
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей
3
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
4
Один военнослужащий погиб в катастрофе Ан-26 под Саратовом
5
Суд приступит к рассмотрению иска Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
6
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
7
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вести
Темы дня
Загрузка...
Реклама