WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вести

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Более 80 тыс. американских военнослужащих, принимавших участие в различных войнах, которые США вели в прошлом и нынешнем веке, считаются пропавшими без вести. Об этом газета The Washington Post сообщила в понедельник, когда в стране отмечался национальный праздник - День поминовения.

В список пропавших без вести включены жители всех 50 штатов и неинкорпорированных территорий, в том числе Филиппин, которые до 1946 года были частью США. Более 10 тыс. человек пропали без вести именно на Филиппинах, примерно 5,8 тыс. - на Соломоновых Островах, более 5 тыс. - на Корейском полуострове. Тысячи американцев числятся пропавшими в южной части Тихого океана, в Северной Атлантике и по всей Западной Европе.

Из американских участников Первой мировой войны до сих пор считаются пропавшими без вести пять человек, Второй мировой - 10 тыс., войны во Вьетнаме - 2,7 тыс., в Корее - 8,1 тыс. человек. В результате конфликтов, связанных с холодной войной, без вести пропали 147 военнослужащих США.

День поминовения американцы впервые отметили 30 мая 1868 года, отдавая дань памяти погибшим в гражданской войне между Севером и Югом. Тогда цветами были украшены могилы 20 тыс. солдат, похороненных на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном. К концу XIX века эта дата отмечалась уже практически на всей территории страны, а после Первой мировой войны в этот день стали вспоминать погибших во всех вооруженных конфликтах с участием США. В 1968 году в соответствии с Законом о праздничных днях День поминовения стали отмечать в последний понедельник мая.