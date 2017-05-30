Граждане Киргизии смогут въезжать в РФ и Казахстан по ID-картам нового образца

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершенаСпорт 30 мая, 12:27
Доктор Том Катена за работу в Южном Судане получил премию "Аврора"Социальная ответственность 30 мая, 12:24
Казиков: вопрос акклиматизации станет основным при подготовке сборной России к ОИ-2020Спорт 30 мая, 12:18
Меморандум о проведении в Москве "Финала четырех" Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июняСпорт 30 мая, 12:03
Ученые придумали эффективный способ переработки биомассыСоциальная ответственность 30 мая, 11:59
Сбившего насмерть двоих детей жителя Екатеринбурга арестовали на два месяцаНовости Урала 30 мая, 11:50
Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июняКосмос 30 мая, 11:39
Тренер боксера Ковалева хотел перейти к Уорду за пару месяцев до боя-реваншаСпорт 30 мая, 11:35
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вестиМеждународная панорама 30 мая, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 30 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Граждане Киргизии смогут въезжать в Россию и Казахстан по национальным идентификационным картам (ID-картам) образца 2017 года. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство.
"Российская и казахстанская стороны подтвердили информацию о признании в качестве проездного документа граждан Кыргызской Республики для въезда/выезда и пребывания на территории Российской Федерации и Республики Казахстан, являющихся владельцами идентификационных карт - паспортов гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года", - говорится в сообщении.
В МИД Киргизии напомнили, что соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан было подписано 30 ноября 2000 года в Минске между правительствами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Кроме этого, позднее было подписано "нотное соглашение" между МИД Киргизии, России и Казахстана, которое также предусматривает взаимные поездки граждан на условиях достигнутой 17 лет назад договоренности.
В настоящее время граждане Киргизии имеют для поездок за рубеж заграничные паспорта, а также идентификационные карты, которые являются аналогом внутренних паспортов. В этом году власти республики объявили о замене существующих ID-карт на новые, содержащие биометрические данные граждан. Бесплатная замена этих документов в республике продлится с мая до 31 декабря нынешнего года.