Граждане Киргизии смогут въезжать в РФ и Казахстан по ID-картам нового образца

БИШКЕК, 30 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Граждане Киргизии смогут въезжать в Россию и Казахстан по национальным идентификационным картам (ID-картам) образца 2017 года. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство.

"Российская и казахстанская стороны подтвердили информацию о признании в качестве проездного документа граждан Кыргызской Республики для въезда/выезда и пребывания на территории Российской Федерации и Республики Казахстан, являющихся владельцами идентификационных карт - паспортов гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года", - говорится в сообщении.

В МИД Киргизии напомнили, что соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан было подписано 30 ноября 2000 года в Минске между правительствами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Кроме этого, позднее было подписано "нотное соглашение" между МИД Киргизии, России и Казахстана, которое также предусматривает взаимные поездки граждан на условиях достигнутой 17 лет назад договоренности.

В настоящее время граждане Киргизии имеют для поездок за рубеж заграничные паспорта, а также идентификационные карты, которые являются аналогом внутренних паспортов. В этом году власти республики объявили о замене существующих ID-карт на новые, содержащие биометрические данные граждан. Бесплатная замена этих документов в республике продлится с мая до 31 декабря нынешнего года.