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Вучич: Сербия не планирует вступать в НАТО

Международная панорама
30 мая, 11:30 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Одновременно избранный сербский президент отметил для страны важность европейского пути

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БЕЛГРАД, 30 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия не собирается вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил в интервью телеканалу Pink действующий премьер-министр и избранный президент Сербии Александар Вучич.

"Я был на совете НАТО и всем сказал, что у нас нет такого стремления (вступать в альянс - прим. ТАСС). Мы стремимся быть военно-нейтральными, быть вне военных блоков", - заявил премьер, добавив, что именно поэтому страна вкладывает средства в безопасность. Военные и полиция получили новое обмундирование, в страну прибывают девять новых вертолетов, и в течение 60 дней прибудут российские МиГи, напомнил глава правительства. Одновременно Вучич отметил важность для Сербии европейского пути.

Отвечая на переадресованный ему вопрос лидера сербских радикалов Воислава Шешеля, "сколько он думает сидеть на двух стульях и вести политику с Россией и ЕС", Вучич ответил: "Это не два стула. Шешель выбирает один из стульев с краю, а я выбираю тот, который посередине, сербский стул, и не хочу выбирать какой-то другой".

Ранее Вучич заявил, что вступление Сербии в НАТО решило бы много проблем, но раскололо бы общественность на десятилетия, поскольку такое решение было бы против воли 75% населения.

Россия безвозмездно передала Сербии шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, которые после модернизации до конца года поступят на вооружение республики. Кроме того, сербские военные получат 30 танков Т-72 и 30 боевых машин БРДМ-2. Обсуждается передача Сербии ЗРК "Бук-М1" и "Бук-М2", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Тунгуска". Со своей стороны помощь Сербии пообещала оказать и Белоруссия: Минск в 2018 году поставит Белграду восемь МиГ-29 и два дивизиона комплексов "Бук".

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Вучич, Александар
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