Число кандидатов на кресло премьера Сербии сократилось до трех

БЕЛГРАД, 30 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Избранный президент Сербии Александар Вучич, вступающий в должность 31 мая, заявил, что сузил свой выбор будущего премьера страны до трех кандидатур. Об этом он заявил ночью в интервью телеканалу Pink.

"Один вариант - это кто-то из Сербской прогрессивной партии (правящая партия, лидером которой является Александар Вучич - прим. ТАСС). Другой вариант - Социалистическая партия Сербии, соответственно, это Ивица Дачич (Дачич является лидером социалистов - прим. ТАСС), с ним мы построили хорошие отношения доверия, я благодарен им за поддержку. И возможен кто-то третий, кто не является членом ни одной из партий. Таким образом, я держу в голове трех кандидатов", - заявил Вучич.

Александар Вучич отметил, что о его окончательном решении будет объявлено 11-12 июня. Ранее действующий премьер и избранный президент Вучич заявил, что формирование кабинета министров должно быть завершено к 23 июня, когда состоится инаугурация президента.

Кого выберет Вучич, пока не ясно, поэтому ведущие сербские издания стали обращать внимание на сообщения букмекеров. По мнению последних, основным кандидатом на пост нового главы кабинета является министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Министр финансов Душан Вуйович, недавний фаворит, идет теперь вторым. Третье место занимает экс-министр юстиции Никола Селякович, на четвертом - министр госуправления и местного самоуправления Ана Брнабич.

В понедельник Вучич провел последнее заседание в качестве председателя правительства, однако суть интриги так и не раскрыл. Журналистам премьер заявил, что "еще не выбрал кандидатуру нового премьера", однако рассказал, что на прощание он подарил министрам книги, "каждая из которых имеет значение". В итоге министр Ивица Дачич получил в подарок книгу о сербских правителях, а Ана Брнабич - о министре финансов и премьере Королевства Югославия Милане Стоядиновиче.