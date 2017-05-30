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Заседание Совета глав государств СНГ планируют провести в октябре в Сочи

Международная панорама
30 мая, 12:10 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, мая. /ТАСС

В исполкоме СНГ сообщили, что, учитывая пожелания администраций президентов стран содружества, на заседание совета будут вынесены самые важные для стран вопросы

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МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести в октябре в Сочи. Об этом сообщил журналистам председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"Очередное заседание Совета глав государств предполагается провести в Сочи 11 октября", - сказал Лебедев. По его словам, учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ, на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные для стран вопросы.

Лебедев также проинформировал, что в Сочи днем ранее, 10 октября, пройдет заседание совета министров стран СНГ.

По его словам, заседание Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Казани 26 мая, "прошло эффективно, конструктивно, с положительным результатом". Лебедев подчеркнул, что СНГ "продолжит работу по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества". В целом, отметил Лебедев, процесс адаптации Содружества к современным реалиям продолжается достаточно эффективно.

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Персоны
Лебедев, Сергей Николаевич
Темы
Содружество Независимых Государств
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