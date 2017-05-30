Заседание Совета глав государств СНГ планируют провести в октябре в Сочи

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершенаСпорт 30 мая, 12:27
Доктор Том Катена за работу в Южном Судане получил премию "Аврора"Социальная ответственность 30 мая, 12:24
Казиков: вопрос акклиматизации станет основным при подготовке сборной России к ОИ-2020Спорт 30 мая, 12:18
Меморандум о проведении в Москве "Финала четырех" Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июняСпорт 30 мая, 12:03
Ученые придумали эффективный способ переработки биомассыСоциальная ответственность 30 мая, 11:59
Сбившего насмерть двоих детей жителя Екатеринбурга арестовали на два месяцаНовости Урала 30 мая, 11:50
Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июняКосмос 30 мая, 11:39
Тренер боксера Ковалева хотел перейти к Уорду за пару месяцев до боя-реваншаСпорт 30 мая, 11:35
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вестиМеждународная панорама 30 мая, 11:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести в октябре в Сочи. Об этом сообщил журналистам председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
"Очередное заседание Совета глав государств предполагается провести в Сочи 11 октября", - сказал Лебедев. По его словам, учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ, на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные для стран вопросы.
Лебедев также проинформировал, что в Сочи днем ранее, 10 октября, пройдет заседание совета министров стран СНГ.
По его словам, заседание Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Казани 26 мая, "прошло эффективно, конструктивно, с положительным результатом". Лебедев подчеркнул, что СНГ "продолжит работу по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества". В целом, отметил Лебедев, процесс адаптации Содружества к современным реалиям продолжается достаточно эффективно.