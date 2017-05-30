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Реальные боевые действия будут отрабатываться в ходе учений НАТО в Латвии

Международная панорама
30 мая, 12:07 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

По заверению командующего Национальными вооруженными силами страны, маневры не направлены против России

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РИГА, 30 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Имитация реальных боевых действий будет отрабатываться во время международных военных учений НАТО Saber Strike 2017 ("Удар сабли - 2017"), которые стартуют на этой неделе в Латвии при участии свыше 2 тыс. солдат стран-участниц альянса. Об этом сообщил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) страны Леонидс Калныньш.

"Главная цель учений Saber Strike - отработать конвенциональные действия, реальные военные действия. Мы будем тренировать штаб и персонал штаба, чтобы они умели правильно подготавливать планы, оперировать всеми действиями и синхронизировать их. Во время тактической фазы по латвийским дорогам будет передвигаться огромное количество военной техники, о чем мы предупреждаем жителей", - сказал он в интервью местному телеканалу LNT.

По заверению командующего НВС Латвии, эти маневры не направлены против РФ. "Мы не ориентируемся на Россию. Мы отрабатываем тактические приемы, которые необходимы для защиты территории Латвии. Наша цель - отработать сплоченность, синхронизировать действия с тактическим планированием, отработать мобильность солдат в мультинациональной среде и навыки каждого отдельного военнослужащего", - отметил Калныньш.

Маневры Saber Strike являются ежегодными и проводятся с 2010 года под руководством сил США в Европе. Государством, принимающим учения в этом году, является Латвия. В ходе маневров, которые будут проводиться с 3 по 15 июня, будет совершенствоваться сотрудничество вооруженных сил участвующих стран, готовность и боевые возможности, а также способность союзников быстро реагировать и перемещать силы. В учениях примут участие свыше 2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

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