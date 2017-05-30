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Южная Осетия откроет свои посольства в ДНР и ЛНР

Международная панорама
30 мая, 12:18 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 30, мая. /ТАСС

Для работы в посольстве в Донецк будут направлены выпускники МГИМО

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ЦХИНВАЛ, 30 мая. /ТАСС/. Южная Осетия (РЮО) откроет свои посольства в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в ближайшее время. Об этом сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, представляя коллективу МИД нового руководителя - Дмитрия Медоева, передает корреспондент ТАСС.

"Мы будем развивать отношения со странами, которых мы признали, - сказал он. - В ближайшее время в Южной Осетии будет выделено здание под посольство ДНР. В свою очередь руководством этой республики уже выделено хорошее здание под посольство Республики Южная Осетия в ДНР. Аналогичное соглашение готовится и с ЛНР".

Бибилов добавил, что для работы в посольстве в Донецк будут направлены выпускники МГИМО - профессиональные дипломатические работники Южной Осетии. Он отметил, что в процессе реализации планы по развитие торгово-экономических отношений Южной Осетии с ДНР и ЛНР.

Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР в июне 2014 года. 11 мая текущего года между РЮО и ДНР подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в тот же день был подписан протокол об установлении дипломатических отношений, между внешнеполитическими ведомствами двух республик.

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Персоны
Бибилов, Анатолий Ильич
Страны
Южная Осетия
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