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СМИ: во Франции в ходе антитеррористической операции задержаны шесть человек

Международная панорама
30 мая, 12:23 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

По данным источников в полиции, среди задержанных две женщины и четверо мужчин, один из которых ранее восемь лет содержался в американской спецтюрьме в Гуантанамо

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ПАРИЖ, 30 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция провела операцию по захвату исламистов, в ходе которой были задержаны шесть человек. Об этом сообщил телеканала BFMTV со ссылкой на полицейские источники.

Операция проводилась по запросу прокуратуры в парижском районе Иль-де-Франс, а также в городе Бордо (юго-запад страны).

"Задержаны четверо мужчин и две женщины", - уточнил телеканал.

Один из задержанных - 48 летний мужчина, который ранее в течение восьми лет находился в американской спецтюрьме в Гуантанамо, созданной для содержания особо опасных боевиков- исламистов.

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