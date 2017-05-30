СМИ: во Франции в ходе антитеррористической операции задержаны шесть человек

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ПАРИЖ, 30 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская полиция провела операцию по захвату исламистов, в ходе которой были задержаны шесть человек. Об этом сообщил телеканала BFMTV со ссылкой на полицейские источники.
Операция проводилась по запросу прокуратуры в парижском районе Иль-де-Франс, а также в городе Бордо (юго-запад страны).
"Задержаны четверо мужчин и две женщины", - уточнил телеканал.
Один из задержанных - 48 летний мужчина, который ранее в течение восьми лет находился в американской спецтюрьме в Гуантанамо, созданной для содержания особо опасных боевиков- исламистов.