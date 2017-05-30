Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения

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КИШИНЕВ, 30 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что хочет от России более уважительного отношения к республике. Об этом он сообщил в ходе брифинга, отвечая на вопросы о решении властей объявить персонами нон грата пятерых российских дипломатов.
"Мы ценим наши отношения с РФ и приложили много усилий в этом направлении в прошлом году, а также в этом году. Но мы хотим также уважительного отношения к себе, несмотря на то, что мы маленькая страна. Мы являемся членами СНГ, где есть правила, которые должны соблюдать все члены содружества", - сказал Филип. Он выразил сожаление, что в Молдавии "так и не дождались ответа на ноту в адрес посольства РФ в Кишиневе", в которой выражено "возмущение чрезмерным контролем для молдавских чиновников на российской границе".
Филип отметил и другие проблемы в двусторонних отношениях, остановившись на сложностях с экспортом в РФ, а также вопросах миграции. Вместе с тем он заверил, что "правительство сделает все, чтобы восстановить хорошие отношения с РФ" в этих областях.
По его информации, российских дипломатов высылают на основе данных местных спецслужб. "Это стандартная процедура. Это все, что я могу сейчас сказать, других комментариев пока не будет", - отметил Филип.