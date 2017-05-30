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Опрос: украинцы готовы поддержать Тимошенко на выборах президента

Международная панорама
30 мая, 12:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, мая. /ТАСС

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", лидер партии "Батькивщина" по рейтингу обгоняет Петра Порошенко на 3%

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Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на выборах президента Украины может рассчитывать на большую электоральную поддержку, чем действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные обнародованного опроса социологической группы "Рейтинг".

"Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то за Юлию Тимошенко проголосовали бы 15% избирателей, за Петра Порошенко - 12%", - отмечается в отчете.

По данным исследования, президентские амбиции лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко поддержат 10,2% избирателей. Главу партии "Гражданская инициатива" Анатолия Гриценко и депутата Верховной рады Вадима Рабиновича - по 10,1%. Чуть менее 10% желают видеть в президентском кресле лидера "радикалов" Олега Ляшко.

Очередные президентские выборы на Украине должны состояться в начале 2019 года.

Тимошенко уже имеет опыт участия в президентских кампаниях. В 2014 году она уступила только ныне действующему главе государства. В 2010 году, соревнуясь с Виктором Ющенко, она также уступила, набрав во втором туре 45,47% голосов.

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Тимошенко, Юлия Владимировна
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