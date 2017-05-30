Польша экстрадировала на родину австрийца, обвиняемого в убийствах жителей Донбасса

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ВАРШАВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Задержанный в Польше по делу о военных преступлениях в Донбассе австриец экстрадирован на родину. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь Окружного суда в польском городе Люблин Дариуш Абрамович.
"В понедельник днем задержанный был экстрадирован в Австрию рейсом из варшавского аэродрома Окенче", - сказал он, указав, что ранее судом было принято соответствующее решение.
30 апреля стало известно, что польские спецслужбы по запросу из Вены задержали 25-летнего гражданина Австрии при попытке отправиться на Украину. Прокуратура города Винер-Нойштадт ведет в отношении задержанного расследование по делу о "военном преступлении" в боях на стороне Вооруженных сил Украины в Донбассе, а также по статье о незаконном обороте наркотических средств. Ему заочно предъявлены обвинения в убийстве пленных ополченцев и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка.