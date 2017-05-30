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Три человека незаконно пересекли российско-финскую границу и запросили убежище в Финляндии

Международная панорама
30 мая, 13:33 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова

В погранслужбе Финляндии о национальности задержанных пока ничего не сообщили

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Трое иностранцев в ночь на вторник незаконно перешли финляндско-российскую границу недалеко от погранпункта Вяртсиля. Об этом сообщила сегодня телекомпания Yle со ссылкой на пограничную службу Финляндии.

"Отделение пограничной службы по Северной Карелии задержало трех человек утром во вторник. Они запросили убежище в Финляндии", - сказали в ведомстве. Пограничная служба в настоящее время начала расследование инцидента и связалась с российским пограничным уполномоченным в городе Суоярви в РФ.

О национальности задержанных пока не сообщается. По данным Yle, речь идет о мужчинах в возрасте примерно 30 лет.

В последний год подобных инцидентов на российско- финской границе практически не происходило. В апреле 2016 года Хельсинки и Москва на полгода ввели на двух северных пунктах пропуска на государственной границе особый режим, который позволил остановить прибытие в страну беженцев со стороны РФ - поток мигрантов на этом направлении активизировался в начале 2016 года. Въехать в Финляндию через северные КПП могли только граждане России, Финляндии и Белоруссии.

Срок действия соответствующих договоренностей истек 6 октября прошлого года. Некоторые политики опасались, что волна просителей убежища после этого может хлынуть вновь, однако с момента окончания действия соглашения со стороны РФ через северные погранпункты не прибыл ни один беженец. На восточной границе двух стран эта проблема так остро не стояла - там фиксировались лишь единичные случаи прибытия беженцев.

В Финляндию в 2015 году приехали порядка 32,5 тыс. мигрантов, в основном выходцев из Ирака (20 тыс.). В 2014 году число просителей убежища составляло около 4 тыс.. В 2016 году нынешнем году их прибыло порядка 5 тыс., а в 2017 ожидается не более 10 тыс.

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