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Абэ: диалог с КНДР ради диалога не имеет смысла

Международная панорама
30 мая, 13:41 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

По словам премьер-министра Японии, необходимо оказывать давление на Пхеньян для решения проблемы

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© EPA/KIYOSHI OTA

ТОКИО, 30 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Диалог с КНДР в связи с ее ракетно-ядерной программой ради диалога не имеет смысла, для решения проблемы необходимо оказывать давление на Пхеньян. Такую точку зрения высказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который был организован в связи с очередным ракетным пуском 29 мая.

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"Премьер-министр Абэ сказал, что диалог с Северной Кореей ради диалога не имеет смысла и сейчас необходимо оказывать давление на Северную Корею", - говорится в сообщении японского МИД. Кроме того, Абэ отметил, что в урегулировании северокорейской проблемы "роль Китая является крайне важной".

Стороны сошлись в том, что "повторяющиеся провокации Северной Кореи являются категорически недопустимыми", а также договорились сотрудничать по проблеме КНДР как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием США, в том числе на уровне ООН.

Мун Чжэ Ин в свою очередь отметил роль, которую сыграл японский премьер при подготовке итогового заявления Группы семи в части северокорейской проблемы. В декларации G7 отмечалось, что угроза КНДР вышла на новый уровень, а также подчеркивалась готовность усилить меры, направленные на соблюдение Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне участившихся ракетных запусков КНДР. В этом году их было уже девять. Премьер-министр Синдзо Абэ, комментируя последний пуск, осуществленный Пхеньяном 29 мая, пообещал, что Япония и США предпримут конкретные действия в ответ на постоянные провокации КНДР.

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Абэ, Синдзо
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Ракетные запуски в КНДР
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