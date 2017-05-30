Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: Европа должна стать активным международным игроком

Международная панорама
30 мая, 13:28 UTC+3 Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков

По словам канцлера ФРГ, Европа должна брать инициативу в свои руки

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Европа должна стать активным игроком на международной арене. Об этом заявила в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Контакты с США, как и с другими партнерами, конечно, важны, трансатлантические отношения имеют выдающееся значение, - сказала она. - Но становится все больше причин для того, чтобы мы взяли нашу судьбу в наши руки".

"Европа должна стать активным игроком в международных делах", - убеждена канцлер. По ее словам, "есть необходимость внести вклад в решение конфликтов, как, например, в Ливии, проводить единую внешнюю политику". "В некоторых вопросах мы не так хороши, как должны быть", - считает глава германского кабмина.

Меркель также прокомментировала свое заявление, сделанное в конце прошлой недели после саммита "семерки" в итальянском Таормине, в котором она констатировала, что времена, когда европейские страны могли полагаться на других, прошли. Ее слова были восприняты как явная критика в адрес президента США Дональда Трампа.

"Я лишь указала на то, что в свете текущей ситуации есть еще больше причин для того, чтобы мы в Европе взяли нашу судьбу в свои собственные руки", - пояснила канцлер ФРГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
2
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
3
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
4
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей
5
ЦБ РФ не получил ущерба в результате кражи из офиса на Ленинском проспекте
6
Рябков: РФ не предает огласке рабочие контакты своих послов
7
Суд отказал или оставил без рассмотрения все ходатайства Навального по иску Усманова
Темы дня
Загрузка...
Реклама