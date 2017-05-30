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Радикалы заблокировали Львовский облсовет

Международная панорама
30 мая, 14:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, мая. /ТАСС

Представители радикальных националистических организаций требуют амнистии для участников силовой операции в Донбассе

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КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Представители радикальных националистических организаций заблокировали сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для участников силовой операции в Донбассе. Как сообщило местное издание Zaxid.net, около 100 радикалов ворвались в административное здание, заблокировали выходы из сессионного зала и удерживают там местных депутатов.

"Они ворвались в сессионный зал из разных входов. Председатель совета объявил перерыв, однако радикалы не выпускают депутатов. Работа сессии приостановлена", - сказано в сообщении.

Ранее  представители запрещенной в РФ партии "Правый сектор", батальона "Азов", Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и так называемого легиона "Свобода" устроили митинг у здания облсовета с применением пиротехники. Они потребовали, чтобы облсовет обратился в Верховную раду Украины с просьбой объявить амнистию участникам силовой операции в Донбассе. Участники акции выразили протест по поводу того, что президент Петр Порошенко не подписывает закон, по которому участники силовой операции освобождаются от уголовной ответственности. По информации радикалов, около 10 осужденных, выходцев из Львовской области, могли бы быть амнистированы по этому закону.

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