Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

ГААГА, 30 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. За принятие законопроекта проголосовали 50 из 75 сенаторов.

В поддержку документа выступили Народная партия за свободу и демократию, Партия труда, "Зеленые левые", "Демократы-66", "Христианский союз", Государственная реформатская партия, "Независимая фракция Сената", а также 9 из 12 членов "Христианско-демократического призыва".

Следующим шагом должно стать подписание законопроекта королем Виллем-Александером. Это является чистой формальностью, поскольку монарх в Нидерландах выполняет по большей части представительские функции и не вмешивается в решение политических вопросов. Последним этапом станет вступление документа в силу после публикации в правительственном издании.

В 2015 году Нидерланды уже ратифицировали это соглашение, однако затем по гражданской инициативе по этому вопросу было решено провести консультативный референдум. Голосование прошло 6 апреля 2016 года, против ратификации проголосовали около 61 процента избирателей. Однако правительство не стало немедленно принимать решение и отказываться от документа, вместо этого премьер-министр Марк Рютте провел сложные переговоры в Брюсселе, по результатам которых было принято заявление саммита ЕС по Украине, "учитывающее обеспокоенности людей, голосовавших против". В нем, в частности, отмечается, что соглашение об ассоциации не является первым шагом на пути вступления Украины в сообщество, не предоставляет гарантий безопасности, не предусматривает дополнительной финансовой помощи Киеву и не дает украинцам право на жительство или работу в ЕС.

После этого Рютте запустил процесс повторной ратификации соглашения с учетом принятой декларации. Вторая палата голландского парламента одобрила документ 23 февраля. Противники документа, в число которых входят Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом и Социалистическая партия, не раз заявляли, что считают необходимым учитывать волеизъявление народа, и подчеркивали, что люди голосовали против самой ассоциации, а не за принятие дополнительной декларации к соглашению.