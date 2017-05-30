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Песня, в которой Терезу Мэй обвиняют во лжи, набирает популярность в Великобритании

Международная панорама
30 мая, 15:47 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

В песне говорится о том, что, став премьером, Тереза Мэй не выполнила своих предвыборных обещаний и кардинально изменила свою позицию по некоторым аспектам социальных выплаты

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Песня, в которой премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняется во лжи, стремительно набирает популярность в Великобритании. Композиция под названием "Liar Ge2017" ("Лгунья, лгунья Всеобщие выборы 2017"), опубликованная 26 мая группой Captain Ska, заняла второе место по числу скачиваний в британском чарте медиаплеера iTunes.

Песня обличает главу правящей Консервативной партии в том, что она, став премьером в июле прошлого года, пообещала сделать Великобританию страной c равными возможностями для всех, но на деле произвела сокращение выплат на здравоохранение, образование, изменила на 180 градусов свои позицию по некоторым аспектам социальных выплат. "Она лгунья, лгунья, ей нельзя верить, нет, нет, нет", - так звучит основной мотив песни, исполненном женским голосом. На музыку наложены наиболее яркие высказывания Мэй.

По популярности эта композиция обошла песни таких исполнителей, как Майли Сайрус, Найл Хоран и Эд Ширан. Ее скачали тысячи человек, однако крупные радиостанции не ставят ее в эфир. Как пишет газета The Independent, они руководствуются указаниями медиаргулятора Ofcom, который обязывает СМИ быть непредвзятыми при освещении идущей сейчас в стране предвыборной кампании.

Параллельно на своем сайте и на портале YouTube группа разместила видеоклип на эту песню. Видеоряд включает в себя изображения Мэй и ее основных сторонников по партии, а также статистику тех негативных, по мнению авторов песни, последствий, которые ждут страну в случае переизбрания Мэй на посту премьер-министра. Всего за 4 дня этот ролик собрал в YouTube почти 600 тыс. просмотров.

Как пишет Captain Ska на своем сайте, группа была создана в 2010 году трубачом Джеком Пейнтером, который посчитал, что на рынке не хватает достойного музыкального ответа на тогдашнее коалиционное правительство Консервативной партии и партии "Либеральные демократы" и их программу жесткой бюджетной экономии.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня.

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Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Великобритания
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