Малайзия намерена предпринять меры для увеличения торговли между РФ и АСЕАН

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СИНГАПУР, 30 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Малайзия намерена выступить с рядом инициатив для увеличения товарооборота между Россией и странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС директор департамента АСЕАН МИД Малайзии Джоджи Самуэль.
Он сообщил, что "по итогам 2015 года объем торговли между РФ и АСЕАН составил $13,4 млрд, экспорт в РФ составил $4 млрд, а импорт - $9,4 млрд". Таким образом, указал дипломат, "Россия стала восьмым торговым партнером для ассоциации".
В Малайзии, продолжил директор департамента, "намерены предпринять ряд инициатив для содействия более тесному экономическому сотрудничеству. Например, увеличение взаимных визитов, проведение деловых семинаров, торговых ярмарок, а также открытие языковых курсов". Кроме того, Куала-Лумпур "приветствует стремление РФ расширить взаимодействие между АСЕАН и странами ЕврАзЭС", - сказал Джоджи. Одновременно "рассчитываем, что созданное экономического сообщества АСЕАН предоставит больше возможностей для экономической интеграции в Юго-Восточную Азии, при этом ожидаем, что Москва воспользуется этими перспективами", - подчеркнул дипломат.
"Одним из перспективных направлений сотрудничества является энергетика", - подчеркнул представитель МИД. По его словам, "важным элементом для развития взаимодействия в этой сфере является принятый План энергетического сотрудничества АСЕАН-РФ на период 2016-2022".