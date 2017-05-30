МИД Малайзии: в АСЕАН уверены в неизменной позиции России по ситуации в АТР

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СИНГАПУР, 30 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) уверена, что Россия продолжит придерживаться конструктивных подходов к обеспечению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС директор департамента АСЕАН МИД Малайзии Джоджи Самуэль.
По его словам, в АСЕАН "высоко ценят позицию России, которая заключается в том, что все территориальные споры в Южно-Китайском море (ЮКМ) должны решаться посредством переговоров между странами, вовлеченными в конфликт, а все попытки внешнего вмешательства носят контрпродуктивный характер".
В организации, продолжил дипломат, "уверены, что смогут продолжать полагаться на позицию РФ и ее конструктивную роль в обеспечении мирной, предсказуемой и стабильной ситуации в АТР". При этом он отметил "необходимость наращивать консультации по вопросам безопасности и политики, а также разрабатывать более активную повестку дня с четкими приоритетами и стратегиями в различных региональных процессах под эгидой АСЕАН".
Вместе с тем "последние события и развитие ситуации в ЮКМ вызывают у нас определенную озабоченность", - признал Джоджи. По его словам, "для обеспечения мира, безопасности и стабильности проблема дефицита доверия должна решаться конструктивно. Соблюдение международного законодательства, в том числе Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года должно стать основной для любой деятельности в ЮКМ".