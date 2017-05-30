Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Малайзии: в АСЕАН уверены в неизменной позиции России по ситуации в АТР

Международная панорама
30 мая, 16:04 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Директор департамента АСЕАН МИД Малайзии Джоджи Самуэль отметил, что в АСЕАН ценят позицию РФ, которая заключается в том, что все споры в Южно-Китайском море должны решаться посредством переговоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 30 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) уверена, что Россия продолжит придерживаться конструктивных подходов к обеспечению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС директор департамента АСЕАН МИД Малайзии Джоджи Самуэль.

По его словам, в АСЕАН "высоко ценят позицию России, которая заключается в том, что все территориальные споры в Южно-Китайском море (ЮКМ) должны решаться посредством переговоров между странами, вовлеченными в конфликт, а все попытки внешнего вмешательства носят контрпродуктивный характер".

В организации, продолжил дипломат, "уверены, что смогут продолжать полагаться на позицию РФ и ее конструктивную роль в обеспечении мирной, предсказуемой и стабильной ситуации в АТР". При этом он отметил "необходимость наращивать консультации по вопросам безопасности и политики, а также разрабатывать более активную повестку дня с четкими приоритетами и стратегиями в различных региональных процессах под эгидой АСЕАН".

Вместе с тем "последние события и развитие ситуации в ЮКМ вызывают у нас определенную озабоченность", - признал Джоджи. По его словам, "для обеспечения мира, безопасности и стабильности проблема дефицита доверия должна решаться конструктивно. Соблюдение международного законодательства, в том числе Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года должно стать основной для любой деятельности в ЮКМ".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Малайзия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
4
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
5
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама