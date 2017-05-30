Президент Молдавии утвердил отставку четырех членов правительства от либералов

КИШИНЕВ, 30 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон утвердил отставку четырех членов правительства от Либеральной партии (ЛП), которая покинула правящую коалицию.

Как сообщил глава государства на своей странице в Facebook, речь идет о вице-премьере Георгие Бреги, министре просвещения Корине Фусу, министре окружающей среды Валерии Мунтяну и министре транспорта и дорожной инфраструктуры Юрии Киринчуке.

"В истории Республики Молдова были разные министры - одни лучше, другие менее компетентные, но большинство были преданными этой стране. Никто не проявлял столь высокий уровень некомпетентности и стремление ликвидировать это государство, как либералы", - отметил Додон.

Лидер выступающей за вхождение Молдавии в состав Румынии ЛП Михай Гимпу заявил о выходе из коалиции с Демократической партией Молдавии после ареста мэра Кишинева, первого вице-председателя ЛП Дорина Киртоакэ, который подозревается в коррупции.

Как заверил премьер-министр республики Павел Филип, эти отставки не повлияют на работу кабинета, который сохранил поддержку парламента.