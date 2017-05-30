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WP: спецслужбы США проводят для зятя Трампа индивидуальные брифинги в Белом доме

Международная панорама
30 мая, 16:55 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По данным газеты, разведслужбы проводят для Джареда Кушнера отдельные брифинги рано утром еще до того, как важную информацию от спецслужб получит глава государства Дональд Трамп

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Спецслужбы США регулярно проводят для старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера индивидуальные брифинги в Белом доме. Об этом говорится в статье, опубликованной  на первой полосе газеты The Washington Post, которая ссылается на свои источники в администрации.

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По их сведениям, разведслужбы проводят для Кушнера отдельные брифинги рано утром еще до того, как важную информацию от спецслужб получит глава государства Дональд Трамп. Однако советник во многих случаях присоединяется к своему тестю, и они вместе слушают разведбрифинги. Трамп еще в ноябре прошлого года заявил, что Кушнер вместе с ним будет ежедневно получать развединформацию от спецслужб.

Издание со ссылкой на директора ЦРУ Майкла Помпео также рассказало, что у главы вашингтонской администрации хорошо развито зрительное восприятие, и он предпочитает "сногсшибательные графики" и видеоматериалы во время проведения брифингов.

19 мая The Washington Post сообщила о том, что Кушнер в конце прошлого года якобы обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи для того, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. В связи с этим от Кушнера потребовал объяснений ряд конгрессменов, в том числе старший демократ в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, расследующем якобы имевшее место вмешательство РФ в президентские выборы в США, Адам Шифф. Адвокат советника президента Джейми Горелик ранее заявила, что Кушнер готов выступить перед членами Конгресса и рассказать им о подробностях своих встреч с представителями РФ.

Позднее Трамп подтвердил, что полностью доверяет Кушнеру.

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