Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЕСПЧ передали дело Навального на рассмотрение Большой палаты суда

Международная панорама
30 мая, 17:00 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Таким образом коллегия из пяти судей согласилась принять запрос оппозиционера и российских властей о передаче дела на рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 30 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Коллегия из пяти судей Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла решение направить дело оппозиционера Алексея Навального на рассмотрение в Большую палату. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕСПЧ.

"29 мая 2017 года коллегия Большой палаты согласилась принять запрос господина Навального и российских властей о том, чтобы дело было передано на рассмотрение Большой палаты", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

Смотрите также

В Госдуме назвали решение ЕСПЧ по Навальному "политическим манифестом"

Навальный сообщил, что Минюст выплатил ему компенсацию, присужденную ЕСПЧ по "Кировлесу"

Верховный суд решит вопрос о пересмотре дела "Кировлеса" в связи с решением ЕСПЧ

2 февраля ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального на его задержания в 2012 и 2014 году, усмотрев нарушения ряда прав на свободу и личную неприкосновенность. Семь задержаний Навального судьи назвали "необоснованным лишением свободы", посчитав, что "не было приведено никаких доводов в пользу их необходимости в данных обстоятельствах". Одновременно в ЕСПЧ сочли "несправедливыми судебные процессы по шести из семи делам об административных правонарушениях" в отношении Навального, поскольку суды не приняли во внимание показания свидетелей со стороны задержанного. ЕСПЧ обязал Россию в течение трех месяцев выплатить истцу компенсацию в €63 678, из которых €653 - в счет уплаты судебных издержек.

В Минюсте России тогда заявили, что доводы ЕСПЧ были сделаны в обход устоявшейся практики рассмотрения аналогичных дел без тщательного исследования всех обстоятельств. "Сомнительным" в Минюсте назвали и метод расчета суммы справедливой компенсации, который "демонстрирует необоснованное увеличение суммы по сравнению с аналогичными делами и жалобами на более серьезные нарушения конвенции".

Позже в апреле Минюст России обжаловал решение ЕСПЧ, обязавшего Россию выплатить €63 тыс. Навальному. Как сообщили тогда в министерстве, 26 апреля в Страсбургский суд было отправлено ходатайство властей Российской Федерации о передаче дела "Навальный против России" в Большую палату ЕСПЧ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
4
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
5
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
АТОР: российские курорты лидируют по количеству бронирований на летний отдых 2017 г.
Темы дня
Загрузка...
Реклама