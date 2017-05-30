В ЕСПЧ передали дело Навального на рассмотрение Большой палаты суда

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ПАРИЖ, 30 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Коллегия из пяти судей Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла решение направить дело оппозиционера Алексея Навального на рассмотрение в Большую палату. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕСПЧ.
"29 мая 2017 года коллегия Большой палаты согласилась принять запрос господина Навального и российских властей о том, чтобы дело было передано на рассмотрение Большой палаты", - говорится в сообщении ЕСПЧ.
2 февраля ЕСПЧ удовлетворил жалобу Навального на его задержания в 2012 и 2014 году, усмотрев нарушения ряда прав на свободу и личную неприкосновенность. Семь задержаний Навального судьи назвали "необоснованным лишением свободы", посчитав, что "не было приведено никаких доводов в пользу их необходимости в данных обстоятельствах". Одновременно в ЕСПЧ сочли "несправедливыми судебные процессы по шести из семи делам об административных правонарушениях" в отношении Навального, поскольку суды не приняли во внимание показания свидетелей со стороны задержанного. ЕСПЧ обязал Россию в течение трех месяцев выплатить истцу компенсацию в €63 678, из которых €653 - в счет уплаты судебных издержек.
В Минюсте России тогда заявили, что доводы ЕСПЧ были сделаны в обход устоявшейся практики рассмотрения аналогичных дел без тщательного исследования всех обстоятельств. "Сомнительным" в Минюсте назвали и метод расчета суммы справедливой компенсации, который "демонстрирует необоснованное увеличение суммы по сравнению с аналогичными делами и жалобами на более серьезные нарушения конвенции".
Позже в апреле Минюст России обжаловал решение ЕСПЧ, обязавшего Россию выплатить €63 тыс. Навальному. Как сообщили тогда в министерстве, 26 апреля в Страсбургский суд было отправлено ходатайство властей Российской Федерации о передаче дела "Навальный против России" в Большую палату ЕСПЧ.