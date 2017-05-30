Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта жителю Лондона

Международная панорама
30 мая, 17:28 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Мужчина, задержанный сотрудниками контртеррористического подразделения полиции, собирался сесть на самолет, направлявшийся в Турцию

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Tim Ireland

ЛОНДОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта мужчине, задержанному ранее в лондонском аэропорту Станстед. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте столичной полиции.

Скотленд-Ярд уточняет, что позднее родившийся в 1979 году Авейс Факей, который проживает на севере Лондона, предстанет перед магистратским судом района Вестминстер.

"37-летнему мужчине, арестованному 23 мая в аэропорту Станстед, было предъявлено обвинение в подготовке террористического акта", - говорится в кратком коммюнике.

Мужчина, задержанный сотрудниками контртеррористического подразделения полиции, собирался сесть на самолет, направлявшийся в Турцию. Операция была связана с его возможной поездкой в Сирию.

Смотрите также

В Великобритании военные будут патрулировать улицы до 30 мая

Полиция Великобритании задержала еще двух подозреваемых по делу о теракте в Манчестере

Sky: Великобритания должна признать, что ее усилия по борьбе с терроризмом не работают

В Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
3
В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек
4
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
5
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
6
Суд отказался вызвать Медведева на допрос по иску Усманова к Навальному
7
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама