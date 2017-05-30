Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта жителю Лондона

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Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта жителю ЛондонаМеждународная панорама 30 мая, 17:28
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ЛОНДОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта мужчине, задержанному ранее в лондонском аэропорту Станстед. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте столичной полиции.
Скотленд-Ярд уточняет, что позднее родившийся в 1979 году Авейс Факей, который проживает на севере Лондона, предстанет перед магистратским судом района Вестминстер.
"37-летнему мужчине, арестованному 23 мая в аэропорту Станстед, было предъявлено обвинение в подготовке террористического акта", - говорится в кратком коммюнике.
Мужчина, задержанный сотрудниками контртеррористического подразделения полиции, собирался сесть на самолет, направлявшийся в Турцию. Операция была связана с его возможной поездкой в Сирию.