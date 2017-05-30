Трамп потребовал изменить правила голосования в Сенате для принятия его инициатив

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ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter призвал изменить правила голосования по законопроектам в Сенате американского Конгресса с тем, чтобы предложенные его администрацией реформы скорее претворялись в жизнь.
The U.S. Senate should switch to 51 votes, immediately, and get Healthcare and TAX CUTS approved, fast and easy. Dems would do it, no doubt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2017 г.
Согласно установленному регламенту верхней палаты, проект закона может быть поставлен на голосование только если с этим согласны две трети сенаторов из 100. Республиканская партия на данный момент контролирует в Сенате 52 места, поэтому для принятия тех или иных инициатив требуются голоса ее оппонентов - демократов.
По мнению Трампа, Сенат "должен перейти" на голосование простым большинством "немедленно и быстро и просто утвердить (законопроект о) медстраховании и сокращение налогов". "Демократы бы так и поступили, вне всяких сомнений", - добавил президент-республиканец.
Нынешний глава Белого дома уже не в первый раз критикует регламент Конгресса. В интервью телеканалу CBS в конце апреля Трамп назвал этот порядок работы устаревшим. "Это очень, очень бюрократичная система. Я считаю, регламенты Конгресса, в особенности Сената, невероятно архаичны и неповоротливы", - сказал он, признав, что предложенные им реформы будут продвигаться медленнее, чем планировалось.
В то же время, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл ранее выражал несогласие с предложением менять правила.
На данный момент на рассмотрении верхней палаты находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования Obamacare ("Обамакэр"). Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, то им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.