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При потасовках в здании Львовского облсовета пострадали 11 полицейских

Международная панорама
30 мая, 18:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, мая. /ТАСС

Никто из хулиганов, причастных к беспорядкам, не задержан

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КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Беспорядки, которые сегодня в здании Львовского областного совета устроили радикалы из украинских националистических организаций, в полиции квалифицировали как хулиганство. Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления полиции Светлана Добровольская.

"Известно, что пострадали 13 человек, в том числе 11 полицейских. Идут первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства, лица, которые принимали участие в стычках. Вход в здание областного совета временно ограничен", - сказала она в эфире телеканала "112. Украина".

Пресс-секретарь констатировала, что никто из хулиганов, причастных к беспорядкам, не задержан.

Сегодня днем группа из примерно 100 молодых людей с символикой украинских националистических организаций блокировала сессионный зал Львовского областного совета. Они требовали от депутатов организовать амнистию для участников силовой операции в Донбассе. Их недовольство было обращено к президенту страны Петру Порошенко, который, по их мнению, затягивает с подписанием закона об освобождении от уголовного преследования за совершенные в Донбассе преступления.

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