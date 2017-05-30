Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в результате двух взрывов в Багдаде погибли 27 человек, более 100 пострадали

Международная панорама
30 мая, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Первый взрыв прогремел ночью в багдадском квартале Эль-Каррада, второй - утром рядом с мостом Аш-Шахадаа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Karim Kadim

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли, более сотни пострадали в результате двух взрывов, прогремевших во вторник в столице Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Смотрите также

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Минувшей ночью боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль в багдадском квартале Эль-Каррада.

По данным телеканала, в результате атаки погибли 16 человек, 75 получили ранения.

Второй взрыв прогремел утром рядом с мостом Аш-Шухадаа - взрывное устройство было заложено в автомобиле. Не менее 11 человек погибли, 35 получили ранения.

Ответственность за вторую вылазку не взяла пока ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
2
Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку
3
Захарова: Киев после решения Нидерландов сможет какое-то время кормить народ сказками
4
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
5
В ЕСПЧ передали дело Навального на рассмотрение Большой палаты суда
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
Темы дня
Загрузка...
Реклама