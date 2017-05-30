СМИ: в результате двух взрывов в Багдаде погибли 27 человек, более 100 пострадали

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли, более сотни пострадали в результате двух взрывов, прогремевших во вторник в столице Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Минувшей ночью боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль в багдадском квартале Эль-Каррада.
По данным телеканала, в результате атаки погибли 16 человек, 75 получили ранения.
Второй взрыв прогремел утром рядом с мостом Аш-Шухадаа - взрывное устройство было заложено в автомобиле. Не менее 11 человек погибли, 35 получили ранения.
Ответственность за вторую вылазку не взяла пока ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок.